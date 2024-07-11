«Семейный формат»: В Альметьевске состоится фестиваль анимационного кино

По словам Каримова, фестиваль предлагает интересный досуг как детям, так и взрослым.

«В нашем регионе анимационного движения не так много, наш фестиваль для кого-то - отправная точка или старт карьеры. Это семейный формат – есть активности для детей разного возраста. Взрослым доступно знакомство с индустрией, к нам приезжают режиссеры и продюсеры различных студий, которые рассказывают, как развиваться в разных направлениях», - добавил он.

IV Всероссийский фестиваль анимационного кино Animation Almet fest KARAKUZ впервые прошел в Республике Татарстан в городе Альметьевск в 2021 году, передает «Радиоточка НСН».

