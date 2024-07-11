«Семейный формат»: В Альметьевске состоится фестиваль анимационного кино
IV Всероссийский фестиваль анимационного кино Animation Almet fest KARAKUZ в Татарстане представит новую авторскую анимацию, рассказал НСН генеральный продюсер фестиваля Розалин Каримов.
Всероссийский фестиваль анимационного кино Animation Almet fest KARAKUZ предоставляет возможность познакомиться с качественной авторской анимацией, рассказал генеральный продюсер события Розалин Каримов в пресс-центре НСН.
«Наша задача – рассказать людям про анимацию в регионе. Научить их любить авторскую анимацию, чтобы семьи, глядя на хорошие мультфильмы, развивали свои базовые традиционные ценности и росли в креативной среде. Сам фестиваль развился от бренда KARAKUZ, на базе этой истории родилось 10 фестивальных движений, которые в этом году будут представлять 15 фестивалей в Альметьевске. Фестиваль набрал обороты. В прошлом году среди участников были представители соседних регионов и столицы», - заявил он.
По словам Каримова, фестиваль предлагает интересный досуг как детям, так и взрослым.
«В нашем регионе анимационного движения не так много, наш фестиваль для кого-то - отправная точка или старт карьеры. Это семейный формат – есть активности для детей разного возраста. Взрослым доступно знакомство с индустрией, к нам приезжают режиссеры и продюсеры различных студий, которые рассказывают, как развиваться в разных направлениях», - добавил он.
IV Всероссийский фестиваль анимационного кино Animation Almet fest KARAKUZ впервые прошел в Республике Татарстан в городе Альметьевск в 2021 году, передает «Радиоточка НСН».
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