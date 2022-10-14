Анджелина Джоли: Алкоголь навредил нашей семье
В сети появилось эмоциональное письмо актрисы Анджелины Джоли экс-супругу, актеру Брэду Питту, в котором она назвала алкоголь причиной их развода. Об этом сообщает Daily Mail.
В послании, датированном прошлым годом, голливудская звезда отметила, что не захотела разговаривать с бывшем мужем вживую, чтобы избежать «чрезмерной эмоциональности». Джоли также заявила о намерении продать свою долю в винодельне Château Miraval.
«Это место, куда мы привезли близнецов после их рождения, где мы поженились у мемориальной доски в память о моей матери. Место, в котором, как я думала, я состарюсь. Даже сейчас невозможно писать это без слез. Я буду дорожить своими воспоминаниями о том, что было здесь десять лет назад», — призналась Джоли.
Актриса добавила, что винодельня стала «местом, которое знаменует собой начало конца их семьи и бизнеса, который сосредоточен вокруг алкоголя». Звезда надеялась, что общий бизнес еще больше сблизит супругов, однако стала свидетельницей «множества невнимательных поступков» и чувствовала себя исключенной из дела, поскольку большинство решений Питта по поводу винодельни принимались без ее согласия. Джоли заявила, что больше не будет принимать участие в ведении этого бизнеса, так как «алкоголь навредил ее семье».
Ранее стало известно об иске Джоли к Питту о домашнем насилии. В начале июня Питт обвинил Джоли в сговоре с русским олигархом ради мести. Сообщается, что актер был возмущен, когда обнаружил, что его экс-супруга в 2021 году продала свою долю в Chateau Miraval, а также намеренно скрыла от него этот факт. Покупателем доли стал российский олигарх и алкогольный магнат Юрий Шефлер.
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