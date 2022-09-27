Андрей Звягинцев покинул росийский «оскаровский комитет»
Режиссер Андрей Звягинцев заявил о выходе из российского «оскаровского комитета». Решение принято им после отказа президиума Российской киноакадемии выдвигать фильм на премию «Оскар», передает «Коммерсант».
Ранее сегодня «оскаровский комитет» покинули его председатель режиссер Павел Чухрай, а также режиссер Николай Досталь. По данным СМИ, комитет покинули и другие режиссеры, но их имена не названы.
Президиум Киноакадемии России накануне сообщил, что в этом году не станет выдвигать отечественный фильм на соискание «Оскара». Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков утверждает, что «это бессмысленно», поскольку в США, где проходит мероприятие, «отрицают существование России».
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что глупоотправлять на «Оскар» картину, которую «отменят без рассмотрения».
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