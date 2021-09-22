Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы. Режиссёра хотят перевести в госпиталь для дальнейшего восстановления. Об этом сообщил глава совета директоров «АФК Система» Владимир Евтушенков, который финансировал лечение в Германии.

Доктора оценивают состояние режиссера как удовлетворительное. До полной реабилитации ему необходимо ещё несколько недель, передает издание StarHit.

Ранее сообщалось, что режиссёра Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому после коронавируса.



