Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы

Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы. Режиссёра хотят перевести в госпиталь для дальнейшего восстановления. Об этом сообщил глава совета директоров «АФК Система» Владимир Евтушенков, который финансировал лечение в Германии.

Доктора оценивают состояние режиссера как удовлетворительное. До полной реабилитации ему необходимо ещё несколько недель, передает издание StarHit.

Ранее сообщалось, что режиссёра Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому после коронавируса.


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ТЕГИ:Кинорежиссёр
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