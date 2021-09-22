Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы
Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы. Режиссёра хотят перевести в госпиталь для дальнейшего восстановления. Об этом сообщил глава совета директоров «АФК Система» Владимир Евтушенков, который финансировал лечение в Германии.
Доктора оценивают состояние режиссера как удовлетворительное. До полной реабилитации ему необходимо ещё несколько недель, передает издание StarHit.
Ранее сообщалось, что режиссёра Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому после коронавируса.
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