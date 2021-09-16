СМИ: режиссёра Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому
Российского кинорежиссёра и сценариста Андрея Звягинцева, который был госпитализирован в Германии, ввели в искусственную кому после коронавируса, пишет The Bell.
Источники издания рассказали что состояние режиссёра врачи оценивали, как крайне тяжёлое, он находился на аппарате ЭКМО.
Собеседник The Bell добавил, что в настоящее время состояние Звягинцева улучшилось, его отключили от всех систем жизнеобеспечения и врачи готовятся выводить его из комы.
Ранее Звягинцев попал в больницу в Москве, поражение лёгких у него составило 90%. Позже режиссёра перевезли в Германию.
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