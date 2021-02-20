Актёра и режиссёра, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова проводили в последний путь аплодисментами, передаёт RT.

В МХТ имени Чехова прошло прощание с артистом, на нем присутствовали министр культуры России Ольга Любимова, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, руководители театров Москвы, режиссеры и артисты.

Андрею Мягкову было 82 года. Он умер 18 февраля в результате острой сердечной недостаточности.

Помимо театральных работ актёр полюбился зрителям по многим киноролям. Он был одним из знаковых артистов в картинах Эльдара Рязанова. Широкую популярность он заслужил за работу в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс».

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

