Андрей Могучий покинул пост худрука БДТ

Отмечается, что срок контракта с Могучим истек 9 апреля. Указывается, что Минкультуры утвердило новый устав БДТ. Так, в соответствии с ним общее управление театром будет осуществлять директор учреждения.

Подчеркивается, что директор театра Татьяна Архипова продолжит работу в БДТ в соответствии с новым уставом.

Андрей Могучий работал худруком БДТ с 2013 года. Там он выпустил, в частности, спектакли «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева, «Что делать» по роману Николая Чернышевского, а также «Три толстяка» по повести Юрия Олеши, сообщает «Радиоточка НСН».

