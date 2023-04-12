Андрей Могучий покинул пост худрука БДТ
Российский театральный режиссер Андрей Могучий покинул пост художественного руководителя Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова (БДТ) в Петербурге. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.
Отмечается, что срок контракта с Могучим истек 9 апреля. Указывается, что Минкультуры утвердило новый устав БДТ. Так, в соответствии с ним общее управление театром будет осуществлять директор учреждения.
Подчеркивается, что директор театра Татьяна Архипова продолжит работу в БДТ в соответствии с новым уставом.
Андрей Могучий работал худруком БДТ с 2013 года. Там он выпустил, в частности, спектакли «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева, «Что делать» по роману Николая Чернышевского, а также «Три толстяка» по повести Юрия Олеши, сообщает «Радиоточка НСН».
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