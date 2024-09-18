Андрей Максимов сыграет Маяковского в сериале о жизни Лили Брик
Звезда сериалов «Слово пацана» и «Фишер» актер Андрей Максимов исполнит роль Владимира Маяковского в сериале о жизни Лили Бриг «Лиля». Об этом сам артист рассказал в подкасте Telegram-канала «Кино в Москве. Бэкстейдж».
Сериал для Первого канала снимет Вера Сторожева, известная по фильмам «Небо. Самолет. Девушка», «Путешествие с домашними животными» и «Мой парень ангел», а также сериалу «Шифр». Продюсером сериала будет Денис Евстигнеев.
По словам Максимова, актриса, которая исполнит главную роль пока не утверждена.
«Поиски продолжаются», - рассказал актер. Съемки начнутся весной 2025 года.
Ранее стало известно, что звезда «Слово пацана» Андрей Максимов разводится с женой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru