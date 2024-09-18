Андрей Максимов сыграет Маяковского в сериале о жизни Лили Брик

Сериал для Первого канала снимет Вера Сторожева, известная по фильмам «Небо. Самолет. Девушка», «Путешествие с домашними животными» и «Мой парень ангел», а также сериалу «Шифр». Продюсером сериала будет Денис Евстигнеев.

По словам Максимова, актриса, которая исполнит главную роль пока не утверждена.

«Поиски продолжаются», - рассказал актер. Съемки начнутся весной 2025 года.

Ранее стало известно, что звезда «Слово пацана» Андрей Максимов разводится с женой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

