Андрей Кончаловский получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля

Гран-при жюри был удостоен фильм мексиканца Мишеля Франко «Новый порядок». Это кино жесткое, очень честное. Его герои — богатые мексиканцы, гуляющие на свадьбе в большом доме посреди охваченной бунтом страны. Но бунт добрался и до их хорошо укрепленного дома. А сами беспорядки быстро обернулись военной диктатурой, которая подмяла под себя и богатых и бедных. Это фильм-предупреждение, утверждающий необходимость социальной справедливости и говорящий об опасности диктаторских режимов.

Награда за лучшую режиссуру досталась японцу Киеси Куросаве за тонкий, в хичкоковском стиле, триллер «Жена шпиона» о Японии времен Второй Мировой войны. Приз за лучший сценарий жюри вручило индийской ленте «Ученик». Приза им. Марчелло Мастроянни, присуждаемого лучшему молодому актеру или актрисе, были удостоены исполнители из иранского фильма «Дети солнца».

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль достался исполнителю главной роли в фильме «Наш отец» Пьерфранческо Фавино. Наконец, кубок Вольпи за лучшую женскую роль получила Ванесса Кирби, британская актриса и звезда сериала «Корона», которая в венецианском конкурсе появлялась два раза - в борьбе за призы фестиваля участвовали сразу два проекта с ее участием. Венецианскую награду ей вручили за работу в фильме венгерского режиссера Корнела Мундруцо «Части женщины» о потерявшей ребенка паре.

Кроме того, в параллельной программе фестиваля «Венецианские дни» победил российский фильм Филиппа Юрьева «Китобой» о юном чукотском охотнике. Он влюбляется в девушку из видеочата, американку, и ради встречи с ней решается на опасный поступок. Это дебютный полнометражный фильм 30-летнего Юрьева, выпускника курса Алексея Учителя. Продюссировала «Китобой» студия Учителя «Рок».

77-й Венецианский международный кинофестиваль проходил в условиях пандемии, он стал первым кинофорумом за долгое время, проведенным в реальности, не отмененным и не перенесенным в онлайн. Международное жюри фестиваля в этом году возглавляла знаменитая актриса Кейт Бланшетт.