Андрей Кончаловский отказался от номинации на премию «Белый слон»
Режиссер Андрей Кончаловский снял свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон» в 2020 году из-за ее политизации. Об этом он сообщил в открытом письме, опубликованном в Facebook.
«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории "Событие года" стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете "Комсомольская правда" получила премию по литературе», — написал Кончаловский.
Картина «Дорогие товарищи!» была выдвинута на премию в шести номинациях. «Сожалею, но ошибка экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества»,— добавил режиссер.
Отметим, что Андрей Кончаловский отказался от кинопремии «Белый слон» из-за присуждения одной из наград Алексею Навальному (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Навальному присудили специальную премию «Событие года» за серию документальных фильмов-расследований. Это вызвало бурный резонанс и обострило отношения премии с Союзом кинематографистов.
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