Андрей Кончаловский отказался от номинации на премию «Белый слон»

Режиссер Андрей Кончаловский снял свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон» в 2020 году из-за ее политизации. Об этом он сообщил в открытом письме, опубликованном в Facebook.

«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории "Событие года" стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете "Комсомольская правда" получила премию по литературе», — написал Кончаловский.