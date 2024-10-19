«Американский психопат» получит новую экранизацию
В США снимут новую экранизацию «Американского психопата», пишет издание Variety.
Режиссером станет Лука Гуаданьино, он будет работать под руководством студии Lionsgate, которая давно ведет переговоры о получении прав на адаптацию книги Брета Истона Эллиса. Продюсером выступит Сэм Прессман, сын Эдварда Прессмана, который работал над «Американским психопатом» 2002 года. Сценарием займется Скотт З. Бернс: он писал «Ультиматум Борна», «Информатор» и «Заражение».
Lionsgate считает Гуаданьино идеальным выбором для новой экранизации истории Патрика Бейтмана. Последней его работой стала адаптация романа Уильяма Берроуза «Queer» с Дэниелом Крейгом в главной роли. Сейчас ленту показывают на кинофестивалях. Среди его других работ: оскароносный «Назови меня своим именем», лидер проката этого года «Претенденты» с Зендеей и ремейк «Суспирии» 2018 года.
Ранее стало известно, что Художественный фильм «Ученик. Восхождение Трампа» режиссера Али Аббаси откроет сегодня Международный кинофестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Американский психопат» получит новую экранизацию
- Реку Ямуна в Индии затянул толстый слой токсичной пены
- На поддержку льготных кредитов сельхозпроизводителей выделят еще 17,4 млрд руб.
- Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе на брянское село
- Онлайн-библиотека «Флибуста» продолжит работу
- За сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 270 человек
- Минфин поддержал разрешение продажи пива на стадионах
- На Сахалине нашли тела трех членов экипажа перевернувшегося грузового судна
- Вандалы осквернили памятник советским солдатам в украинской Карловке
- ВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru