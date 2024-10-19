«Американский психопат» получит новую экранизацию

Режиссером станет Лука Гуаданьино, он будет работать под руководством студии Lionsgate, которая давно ведет переговоры о получении прав на адаптацию книги Брета Истона Эллиса. Продюсером выступит Сэм Прессман, сын Эдварда Прессмана, который работал над «Американским психопатом» 2002 года. Сценарием займется Скотт З. Бернс: он писал «Ультиматум Борна», «Информатор» и «Заражение».



Lionsgate считает Гуаданьино идеальным выбором для новой экранизации истории Патрика Бейтмана. Последней его работой стала адаптация романа Уильяма Берроуза «Queer» с Дэниелом Крейгом в главной роли. Сейчас ленту показывают на кинофестивалях. Среди его других работ: оскароносный «Назови меня своим именем», лидер проката этого года «Претенденты» с Зендеей и ремейк «Суспирии» 2018 года.

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