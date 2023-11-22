Американские рокеры подрались во время концерта в Австралии

Участники американской рок-группы Brian Jonestown Massacre устроили драку на сцене во время выступления в австралийском Мельбурне, сообщил портал NME.

Потасовка произошла в концертном зале Forum Theatre. Драка началась между двумя музыкантами прямо во время исполнения песни.

В потасовку вмешалась охрана. Причина конфликта не названа. После драки музыканты не стали продолжать выступление.

Многих посетителей концерта возмутило поведение рокеров. Пользователи Сети пожаловались, что заплатили немалые деньги за выступление группы.

The Brian Jonestown Massacre основана в 1990 году в Сан-Франциско. Бессменным фронтменом коллектива является Антон Кьюкомб, отмечает «Радиоточка НСН».

