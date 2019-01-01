«Американские боги» возродятся в сентябре
Съемки нового сезона сериала «Американские боги» продлятся полгода. Работа над третьим сезоном начнется 30 сентября 2019 года, а завершится, согласно планам, 6 марта будущего года, сообщает портал HN Entertainment. При этом дата выхода очередной части не указана.
Исполнительным продюсером, который отвечает за реализацию основного направления и развитие проекта, стал Чарльз Игли. Ему придется возвращать зрительскую популярность после нелестных отзывов о втором сезоне «Американских богов».
Фабула нового сезона не раскрывается. О содержании можно предполагать, зная, что сериал основан на одноименной книге Нила Геймана. В ней говорится о бывшем заключенном, который стал участником войны между старыми и новыми богами, населяющими Америку.
В главных ролях заняты Петер Стормаре, Эмили Браунинг, Иэн МакШейн и Рики Уиттл.
Ранее специальный корреспондент НСН в Каннах Марина Латышева рассказала о главном скандале международного кинофестиваля в Каннах, причинах, по которым без наград остались Тарантино и Альмодовар, российском успехе и корейском победителе.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Найдены живыми 30 человек, пропавших в зоне паводка в Иркутской области
- В Союзе потребителей заявили об устойчивом росте цен на продукты для бедных
- Путин рассказал о судьбе БАМ
- Российские тележурналисты попали под обстрел в Донбассе
- Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето