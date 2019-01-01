«Американские боги» возродятся в сентябре

Съемки нового сезона сериала «Американские боги» продлятся полгода. Работа над третьим сезоном начнется 30 сентября 2019 года, а завершится, согласно планам, 6 марта будущего года, сообщает портал HN Entertainment. При этом дата выхода очередной части не указана.

Исполнительным продюсером, который отвечает за реализацию основного направления и развитие проекта, стал Чарльз Игли. Ему придется возвращать зрительскую популярность после нелестных отзывов о втором сезоне «Американских богов».