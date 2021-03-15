Победители «Грэмми»: Бейонсе и Тэйлор Свифт установили новые рекорды

Накануне в Лос-Анжелесе прошла церемония вручения премии «Грэмми», которая была перенесена с 31 января 2020 года в связи с распространением коронавируса.

«Альбом года» получила пластинка Тэйлор Свифт «Folklore». Таким образом, певица стала четвертым артистом и первой женщиной, которая победила в этой номинации трижды.