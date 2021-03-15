Победители «Грэмми»: Бейонсе и Тэйлор Свифт установили новые рекорды

В Лос-Анжелесе состоялась церемония вручения премии «Грэмми». Бейонсе и Тэйлор Свифт установили новые рекорды по количеству статуэток и числу наград в одной номинации. 

Накануне в Лос-Анжелесе прошла церемония вручения премии «Грэмми», которая была перенесена с 31 января 2020 года в связи с распространением коронавируса.

«Альбом года» получила пластинка Тэйлор Свифт «Folklore». Таким образом, певица стала четвертым артистом и первой женщиной, которая победила в этой номинации трижды.

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Билли Айлиш и песня «Everything I Wanted» стали лучшими в номинации «Запись года».

Меган Пити, знакомая слушателям как Megan Thee Stallion стала «лучшим новым исполнителем». Артистка стала первой женщиной – рэпером, получившей «Грэмми» в этой номинации.

Рекордсменкой вечера стала Бейонсе, выигравшая в 4 из 9 номинациях, в которых она была представлена. Теперь у певицы в общей сложности 28 «Грэмми» - ни у кого из женщин-певиц такого числа статуэток нет.

Бейонсе стала лучшей в номинациях: «Лучшее музыкальное видео», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня», «Лучшее R&B-исполнение».

«Песней года» признана композиция певицы H.E.R. – I Canʼt Breathe.

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фото: официальный сайт GRAMMY/www.grammy.com
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