Победители «Грэмми»: Бейонсе и Тэйлор Свифт установили новые рекорды
В Лос-Анжелесе состоялась церемония вручения премии «Грэмми». Бейонсе и Тэйлор Свифт установили новые рекорды по количеству статуэток и числу наград в одной номинации.
Накануне в Лос-Анжелесе прошла церемония вручения премии «Грэмми», которая была перенесена с 31 января 2020 года в связи с распространением коронавируса.
«Альбом года» получила пластинка Тэйлор Свифт «Folklore». Таким образом, певица стала четвертым артистом и первой женщиной, которая победила в этой номинации трижды.
Билли Айлиш и песня «Everything I Wanted» стали лучшими в номинации «Запись года».
Меган Пити, знакомая слушателям как Megan Thee Stallion стала «лучшим новым исполнителем». Артистка стала первой женщиной – рэпером, получившей «Грэмми» в этой номинации.
Рекордсменкой вечера стала Бейонсе, выигравшая в 4 из 9 номинациях, в которых она была представлена. Теперь у певицы в общей сложности 28 «Грэмми» - ни у кого из женщин-певиц такого числа статуэток нет.
Бейонсе стала лучшей в номинациях: «Лучшее музыкальное видео», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня», «Лучшее R&B-исполнение».
«Песней года» признана композиция певицы H.E.R. – I Canʼt Breathe.
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