«Поклонники повсюду!»: Фильм по игре The Legend of Zelda повторит успех «Супер Марио»

«В этом году компания Nintendo уже выпустила фильм по мотивам франшизы «Братья Супер Марио». Фильм получился очень хорошим, а также выстрелил в прокате, принес создателям гигантское количество денег и даже возобновил интерес к видеоигре. Поэтому экранизировать Zelda было бы вполне логично, это одна из очень древних игр, первые части появились еще в середине 80-х. Сейчас игры из этой франшизы стабильно входят в топ самых популярных игр всех времен и народов. Если опросить игровых критиков, в десятку точно эта франшиза войдет. В России эта игра не так популярна, но у нее есть сплоченные поклонники. Думаю, у создателей все получится, там есть, о чем снять фильм», - рассказал он.

При этом Кузьменко отметил, что фильмы по мотивам компьютерных игр начали выстреливать буквально в этом году, до этого их репутация была «отвратительной».

«Фильмы по мотивам компьютерных игр всегда считались фильмами плохой категории и обладали отвратительной репутацией. Создатели просто паразитировали на известных игровых франшизах, зачастую к съемкам привлекались плохие режиссеры, актеры третьего эшелона, бюджеты тоже экономились. Расчет был сделан на то, что поклонники игры в любом случае отобьют бюджет или даже принесут создателям какие-то деньги. Такая ситуация продолжалась тридцать лет подряд, но в этом году все поменялось», - объяснил собеседник НСН.

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» стал самой кассовой лентой, основанной на компьютерной игре, заработав в мировом прокате более одного миллиарда долларов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

