«Ухудшений нет». В театре им. Пушкина рассказали о состоянии Веры Алентовой

Художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев заявил, что народная артистка РФ Вера Алентова увствует себя нормально, сообщает ТАСС.

По его словам, артистка продолжает лечиться в одной из московских больниц.

«Ухудшений нет. Стабильно идёт выздоровление», - подчеркнул Писарев.

Алентова была госпитализирована с подозрением на коронавирус 29 июня. Вместе с ней в эту же клинику попал её супруг режиссёр Владимир Меньшов, который 5 июля умер от последствий COVID-19, сообщает «Свободная пресса».

