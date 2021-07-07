«Ухудшений нет». В театре им. Пушкина рассказали о состоянии Веры Алентовой

Художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев заявил, что народная артистка РФ Вера Алентова увствует себя нормально, сообщает ТАСС.

По его словам, артистка продолжает лечиться в одной из московских больниц.

«Ухудшений нет. Стабильно идёт выздоровление», - подчеркнул Писарев.

Алентова была госпитализирована с подозрением на коронавирус 29 июня. Вместе с ней в эту же клинику попал её супруг режиссёр Владимир Меньшов, который 5 июля умер от последствий COVID-19, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
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