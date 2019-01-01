Ален Делон стал обладателем «Пальмовой ветви» за вклад в кинематограф

Французский актёр Ален Делон получил почётную «Золотую пальмовую ветвь» 72-го Каннского кинофестиваля. Награда вручается за вклад в мировой кинематограф.

Генеральный директор фестиваля Тьери Фремо назвал 82-летнего Делона «живой легендой и планетарной иконой», передает РИА Новости.

Вручение награды сопровождалось скандалом, связанным с высказываниями актера, в частности против усыновления однополыми парами и против гей-браков. Американская организация «Женщины и Голливуд» выступила с петицией отменить награждение Алена Делона, ее подписало около 25 тысяч человек. Однако руководство Каннского кинофестиваля не пошло на поводу у организаторов петиции. По словам Фремо, фестиваль осуждает некоторые высказывания актера, «но не против свободы выражения мнений».

72-й Каннский кинофестиваль стартовал 14 мая. Церемония закрытия состоится 25 мая, сообщает RT.

Ранее специальный корреспондент НСН Марина Латышева рассказала о байопике «Рокетмен» режиссера Декстера Флетчера об Элтоне Джоне. Картина была показана во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля.

