Алексей Учитель приступил к съемкам фильма о композиторе Дмитрии Шостаковиче

В центре сюжета – жизнь одного из самых известных композиторов XX века Дмитрия Шостаковича. В основу ленты лег сценарий, написанный Александром Миндадзе и Александром Тереховым.

Учитель уже заявил, что будущий фильм не станет традиционным байопиком, а скорее это будет притча о гении.

Поиски актера на главную роль продолжались очень долго. В конце концов режиссер остановился на актере театра и кино Олеге Савцовом. В других ролях задействованы - Евгений Цыганов, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Полина Цыганова и другие.

Ранее Алексей Учитель назвал «Слово пацана» мощным высказыванием, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

