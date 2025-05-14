Алексей Учитель приступил к съемкам фильма о композиторе Дмитрии Шостаковиче
Режиссер Алексей Учитель приступил к съемкам нового художественного фильма под рабочим названием «Шум времени», сообщает «Российская газета».
В центре сюжета – жизнь одного из самых известных композиторов XX века Дмитрия Шостаковича. В основу ленты лег сценарий, написанный Александром Миндадзе и Александром Тереховым.
Учитель уже заявил, что будущий фильм не станет традиционным байопиком, а скорее это будет притча о гении.
Поиски актера на главную роль продолжались очень долго. В конце концов режиссер остановился на актере театра и кино Олеге Савцовом. В других ролях задействованы - Евгений Цыганов, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Полина Цыганова и другие.
Ранее Алексей Учитель назвал «Слово пацана» мощным высказыванием, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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