Александру Маслякову и Игорю Матвиенко вручили премию «Легенды Тавриды»

Церемония вручения прошла на Новой сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, где премию вручили также телеведущей Юлии Меньшовой, которая получила награду за отца, кинорежиссёра Владимира Меньшова, удостоенного её посмертно.

Премия является ключевым событием недели «Тавриды.АРТ». Она объединяет разные виды искусства и с её помощью участники проектов арт-кластера выражают благодарность людям, которые делятся с ними опытом и знаниями. Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин отметил, что десятки тысяч молодых деятелей культуры и искусства сами выдвинули номинантов, победителей выбрали в ходе онлайн-голосования.

Премия «Легенды Тавриды» в 2021 году проводилась во второй раз. В прошлом году её вручили дирижеру и альтисту Юрию Башмету, композитору и пианисту Игорю Крутому, кинорежиссёру и продюсеру Никите Михалкову, а также актёру и режиссёру Олегу Табакову, который был удостоен премии посмертно.

