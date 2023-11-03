Александр Пушной сыграл «Металл» из «Малышариков»
Александр Пушной сделал хард-роковый кавер на песню «Металл» из мультфильма «Малышарики». В беседе с «Радиоточкой НСН» он рассказал, что не мог пройти мимо композиции таким названием, но решил изменить восприятие песни.
По его словам, в оригинале песня Марины Ланда и Сергея Васильева является образовательной и в ней поётся про материал в земле, однако он решил спеть именно такая вот образовательная про музыкальный жанр.
Музыкант пояснил, что композицию перетянули в тяжелый стиль, добавив ей металлические рифы, и в итоге получился «неплохой хард-рок».
«Не знаю, будут ли ему подпевать малышарики, тут время покажет, а вот родители точно запоют», - заключил Пушной.
Ранее Пушной заявил, что если делать что-то профессионально, то задача — выполнить это не ниже определённого уровня, сообщает RT
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