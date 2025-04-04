Продюсер Кушнир представит переиздания своих книг
Встреча с музыкальным продюсером и автором книг о рок-музыке Александром Кушниром состоится 10 апреля 2025 года в зале семинаров №2 на ярмарке Non/fiction.
Издательство Metamorphoses представит переиздания книг Кушнира «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока», «Хедлайнеры», «Золотое подполье», «100 магнитоальбомов советского рока», «Майк Науменко. Бегство из зоопарка» и «Кормильцев. Космос как воспоминание».
Программа включает редкие видеоматериалы, секреты творческой кухни создания книг и музыкальную программу. Специальными гостями станут петербургский фотохудожник Андрей «Вилли» Усов и многие другие.
Ранее Кушнир рассказал НСН, как его книга «100 магнитоальбомов советского рока» стала маяком для индустрии.
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