Александр Бондарев возглавит производство на Киностудии имени Горького
Александр Бондарев займет пост первого заместителя генерального директора по кинопроизводству Киностудии им. М. Горького, рассказали в пресс-службе киностудии.
Отмечается, что Бондарев будет возглавлять направление производства, продвижения и дистрибуции проектов, в которых киностудия выступает продюсером или сопродюсером.
По словам гениректора киностудии Юлианы Слащевой, в последние пять лет обновленная команда продюсерского центра активно работала над возрождением производства.
В пресс-службе киностудии добавили, что Бондарев продолжит курировать разработку и реализацию текущих проектов продюсерского центра. Его команде предстоит также создать новые игровые, документальные и научно-популярные фильмы и сериалы, некоторые из них планируют представить уже в следующем году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru