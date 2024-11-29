Александр Бондарев возглавит производство на Киностудии имени Горького

Отмечается, что Бондарев будет возглавлять направление производства, продвижения и дистрибуции проектов, в которых киностудия выступает продюсером или сопродюсером.



По словам гениректора киностудии Юлианы Слащевой, в последние пять лет обновленная команда продюсерского центра активно работала над возрождением производства.



В пресс-службе киностудии добавили, что Бондарев продолжит курировать разработку и реализацию текущих проектов продюсерского центра. Его команде предстоит также создать новые игровые, документальные и научно-популярные фильмы и сериалы, некоторые из них планируют представить уже в следующем году.

