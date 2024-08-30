Сергей Собянин рассказал о создании новой площадки Киностудии Горького

Одной из крупнейших в России станет новая съемочная площадка Киностудии Горького на Рязанском проспекте в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время выступления на церемонии награждения деятелей киноиндустрии.

«Казалось бы, ну производственная площадка, бывшая промзона, но вы видите, как она быстро преображается: сегодня уже 20 тыс. кв. м отдано под креативные индустрии, и в основном это, конечно, для индустрии кино. В ближайшие год-два объем этих студий увеличится в три раза, и это будет одна из крупнейших площадок, студийных площадок не только Москвы, но и России», – рассказал мэр.

По его словам, столица на сегодняшний день стала основной площадкой в стране для производства фильмов. Собянин пояснил, что 80% российского кино снимается в Москве.

Киностудия имени Горького после передачи в собственность города в 2023 году стала частью, создаваемого в столице, кинокластера мирового уровня. Программа развития киностудии охватывает три площадки - на ул. Сергея Эйзенштейна, в Валдайском проезде, а также на Рязанском проспекте.

Последняя площадка была присоединена к киностудии в результате реорганизации территории бывшего ВНИИМЕТМАШ. Она будет вмещать полный цикл кинопроизводства: от написания сценария до выпуска готовой продукции.

