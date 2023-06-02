Альбом фотографий Юрия Нагибина презентовали в редакции «Вечерней Москвы»

В редакции «Вечерней Москвы» 1 июня состоялась презентация уникального издания. Альбом «100 неизвестных фотографий Юрия Нагибина» — один из завершающих аккордов в многолетней работе редакции по увековечиванию памяти прекрасного московского писателя, сообщает издание.

Столичный бытописатель, уникальный стилист Юрий Нагибин был практически забыт в период лихих 1990-х. Это явная несправедливость: мало кто знал о Москве столько, сколько Нагибин, к тому же его и «Вечерку» связывали годы дружбы.

Подружившись с вдовой писателя, Аллой Григорьевной Нагибиной, в газете не раз писали о замечательном литераторе, добились установления мемориальной доски на доме, где он родился: настоящий шедевр скульптора Александра Рукавишникова ныне украшает стену здания в Армянском переулке, 9. Издательство «Терра» выпустило многотомное издание избранных произведений классика, о нем снова заговорили. Интерес к писателю подогрел и альбом «Родом с Чистых прудов», выпущенный усилиями сотрудников «Вечерки». Уже после его выхода помощница вдовы писателя Таисия случайно нашла в небольшом садовом доме в Красной Пахре несколько альбомов с фотографиями, припрятанных чьей-то заботливой рукой под застреху крыши. Скорее всего, их положили туда временно и забыли. Увы, большая часть снимков размокла от воды и восстановлению не поддавалась. В итоге из того, что сохранилось чудом, удалось отобрать и атрибутировать сотню фотографий, причем на самом деле уникальных. Но это была целая «фотографическая эпоха», история семьи и поколения в черно-белых снимках.

«Почти каждому из нас знакомо это чувство: ты мог что-то спросить, узнать у близкого, но почему-то не сел рядом, не выслушал и не задал вопроса. А потом человек уходит, а спросить уже не у кого. Так произошло и с этой книгой», — рассказала редактор альбома Екатерина Рощина.

На вечере выступили также писатель Юрий Поляков, первый заместитель главного редактора «Российской газеты» Юрий Лепский, гендиректор магазина «Библиоглобус» Борис Есенькин, заместитель главного редактора «Литературной газеты» Леонид Колпаков и другие.

