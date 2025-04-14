Актёр Никита Кукушкин избавился от последней недвижимости в России
Российский актер Никита Кукушкин (признан Минюстом РФ иноагентом) избавился от квартиры в Москве на Валдайском проезде, сообщил Telegram-канал SHOT.
Теперь недвижимость принадлежит его супруге - актрисе сериала «Беспринципные» Анне Назаровой.
Помимо прочего, Кукушкин продал три машины и два мотоцикла. Ранее он владел Toyota FJ Cruiser (2006 года), Mercedes 1994 года и Jaguar XJ 1989 года.
Актер с супругой с 2022 года проживает в Германии. У пары двое детей.
Недавно стало известно, что Кукушкин вместе с другим российским актером Юрием Колокольниковым снялся в новом фильме американского режиссера Даррена Аронофски «Пойман на краже», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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