Актёр Никита Кукушкин избавился от последней недвижимости в России

Российский актер Никита Кукушкин (признан Минюстом РФ иноагентом) избавился от квартиры в Москве на Валдайском проезде, сообщил Telegram-канал SHOT.

Теперь недвижимость принадлежит его супруге - актрисе сериала «Беспринципные» Анне Назаровой.

Помимо прочего, Кукушкин продал три машины и два мотоцикла. Ранее он владел Toyota FJ Cruiser (2006 года), Mercedes 1994 года и Jaguar XJ 1989 года.

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Актер с супругой с 2022 года проживает в Германии. У пары двое детей.

Недавно стало известно, что Кукушкин вместе с другим российским актером Юрием Колокольниковым снялся в новом фильме американского режиссера Даррена Аронофски «Пойман на краже», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ИноагентыАктеры

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