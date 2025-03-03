Любимова: Директором центра РОСИЗО назначили Ивана Лыкошина
Главой музейно-выставочного центра РОСИЗО стал Иван Лыкошин. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
Глава Минкульта напомнила, что ранее новый директор РОСИЗО работал в парке «Зарядье», где с 2020 года организовал ряд крупных проектов. Лыкошин сотрудничал с музейно-выставочным центром, в частности, курировал выставки «Актуальная Россия», подготовленные с РОСИЗО. Также Лыкошин руководит Московской Арт Премией и является членом Союза писателей РФ.
«На новом посту Иван Лыкошин сосредоточится на развитии региональных выставок центра и организации знаковых межмузейных проектов. Желаю успехов!» - написала Любимова.
Ранее пост главы РОСИЗО занимала Ольга Галактионова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В январе ее назначили директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, исполняющим обязанности руководителя центра стал заместитель Галактионовой Георгий Москвичев.
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