Хореографа Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище

Народного артиста СССР Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

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На церемонии прощания с легендарным хореографом, которая прошла в историческом здании Большого театра, присутствовали глава Минкульта РФ Ольга Любимова, худрук Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, народный артист РФ Николай Цискаридзе, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и другие.

После церемонии прощания Григоровича кремировали. Его прах был погребён рядом с могилой супруги хореографа, народной артистки СССР Наталии Бессмертновой.

Юрий Григорович умер 19 мая в возрасте 98 лет. Как пишут СМИ, причиной смерти стали осложнения после двусторонней пневмонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Кузнецов
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