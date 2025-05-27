Хореографа Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище
Народного артиста СССР Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
На церемонии прощания с легендарным хореографом, которая прошла в историческом здании Большого театра, присутствовали глава Минкульта РФ Ольга Любимова, худрук Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, народный артист РФ Николай Цискаридзе, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и другие.
После церемонии прощания Григоровича кремировали. Его прах был погребён рядом с могилой супруги хореографа, народной артистки СССР Наталии Бессмертновой.
Юрий Григорович умер 19 мая в возрасте 98 лет. Как пишут СМИ, причиной смерти стали осложнения после двусторонней пневмонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru