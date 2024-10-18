Актрису Джейн Фонда наградят почетной премией Сесиля Б. Де Милля
Гильдия киноактёров США наградит актрису Джейн Фонда почетной премией Сесиля Б. Де Милля за достижения в кинокарьере. Об этом заявила президент гильдии Фрэн Дрешер, сообщает Deadline.
Вручение состоится на 78-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус». Дрешер отметила не только артистический талант двукратной обладательницы премии «Оскар», но и её активную позицию в отстаивании прав и возможностей.
«Её бесстрашная честность вдохновляла меня и многих других в нашей отрасли», — подчеркнула президент Гильдия киноактёров США.
Премия Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе вручается с 1952 года. В прошлом году её присудили Тому Хэнксу.
Ранее стало известно, что Изабеллу Росселлини наградят за вклад в кинематограф, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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