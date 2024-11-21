СМИ: Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо на съёмках

87 летняя актриса играет роль черепахи Тортиллы, которую в советском фильме исполнила Рина Зелёная.

Врач, осмотрев Немоляеву, определил, что недомогание вызвано высоким давлением. По словам самой актрисы, это дают знать застарелые проблемы с сердцем. Тем не менее, звезда фильмов «Гараж» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» уже завтра намерена отыграть целый спектакль в театре имени Владимира Маяковского.

Ранее сын Немоляевой опроверг сообщения о ее госпитализации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

