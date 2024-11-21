СМИ: Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо на съёмках
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева почувствовала себя плохо во время съемок ремейка «Буратино», сообщает Telegram-канал Mash.
87 летняя актриса играет роль черепахи Тортиллы, которую в советском фильме исполнила Рина Зелёная.
Врач, осмотрев Немоляеву, определил, что недомогание вызвано высоким давлением. По словам самой актрисы, это дают знать застарелые проблемы с сердцем. Тем не менее, звезда фильмов «Гараж» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» уже завтра намерена отыграть целый спектакль в театре имени Владимира Маяковского.
Ранее сын Немоляевой опроверг сообщения о ее госпитализации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо на съёмках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru