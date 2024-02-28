Актриса Светлана Немоляева раскритиковала современное кино
Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Светлана Немоляева раскритиковала современный кинематограф в интервью «Мосленте».
По её словам, сейчас кино оставляет желать лучшего.
Актриса напомнила, что раньше съемкам фильмов предшествовала тщательная подготовка, которая включала в себя, в том числе, длительные репетиции с актерами.
Она подчеркнула, что к исполнителям главных ролей предъявляли высокие требования.
«Разве можно забыть Олега Ефремова, Евгения Евстигнеева, Олега Басилашвили, Олега Табакова, Татьяну Доронину? Они врезаются в память навсегда. А сейчас — тотальная усредненность в кино», – отметила актриса.
Немолява заметила, что раньше по всей стране искали уникальных и неповторимых актеров, а сейчас никто никого не ищет.
«Сейчас все продается, и это не на пользу искусству», - добавила артистка.
Ранее актер Басилашвили отказался смотреть новую экранизацию «Мастера и Маргариты», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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