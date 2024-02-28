Актриса Светлана Немоляева раскритиковала современное кино

Актриса напомнила, что раньше съемкам фильмов предшествовала тщательная подготовка, которая включала в себя, в том числе, длительные репетиции с актерами.

Она подчеркнула, что к исполнителям главных ролей предъявляли высокие требования.

«Разве можно забыть Олега Ефремова, Евгения Евстигнеева, Олега Басилашвили, Олега Табакова, Татьяну Доронину? Они врезаются в память навсегда. А сейчас — тотальная усредненность в кино», – отметила актриса.

Немолява заметила, что раньше по всей стране искали уникальных и неповторимых актеров, а сейчас никто никого не ищет.

«Сейчас все продается, и это не на пользу искусству», - добавила артистка.

Ранее актер Басилашвили отказался смотреть новую экранизацию «Мастера и Маргариты», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

