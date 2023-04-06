Актриса Валентина Туманова умерла в возрасте 91 года
6 апреля 202319:10
Советская и российская актриса Валентина Туманова умерла на 92 году жизни. Об этом сообщил Российский академический Молодежный театр (РАМТ) в своем Telegram-канале.
«4 апреля ушла из жизни актриса Валентина Алексеевна Туманова», — говорится в сообщении РАМТа.
Отмечается, что прощание с артисткой состоятся в пятницу, 7 апреля. Туманову похоронят на Хованском кладбище в Москве.
Актриса стала известной благодаря фильмам «Карлик Нос», «Роща памяти» и «Чужие письма». Артистка также озвучила множество героев мультфильмов.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России
- Израильские военные обвинили в обстрелах Израиля палестинское движение ХАМАС
- Пригожин допустил появление в Европе пунктов набора в ЧВК «Вагнер»
- СМИ: Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина относительно Украины
- Пригожин призвал «околовоенных бюрократов» обеспечить безопасность на границе
- Си Цзиньпин: панацеи для выхода из украинского кризиса нет
- СОБР оцепил офис КПРФ в Коми после избиения журналистки
- В России выросла средняя ставка по ипотеке
- США осудили обстрелы Израиля из Ливана и сектора Газа
- Сокуров расстроился из-за ухода Балагова из кино
6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru