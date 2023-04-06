Актриса Валентина Туманова умерла в возрасте 91 года

Президент России поддержал идею создать в Херсонской области агропромышленный кластер Глава Минобороны проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии в Нижегородской области Глава российского МИД прибыл с рабочим визитом в Турцию Несколько десятков ракет были выпущены по Израилю с территории Ливана Около 250 заявок поступило от исполнителей на участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»