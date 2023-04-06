Актриса Валентина Туманова умерла в возрасте 91 года

Советская и российская актриса Валентина Туманова умерла на 92 году жизни. Об этом сообщил Российский академический Молодежный театр (РАМТ) в своем Telegram-канале.

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«4 апреля ушла из жизни актриса Валентина Алексеевна Туманова», — говорится в сообщении РАМТа.

Отмечается, что прощание с артисткой состоятся в пятницу, 7 апреля. Туманову похоронят на Хованском кладбище в Москве.

Актриса стала известной благодаря фильмам «Карлик Нос», «Роща памяти» и «Чужие письма». Артистка также озвучила множество героев мультфильмов.

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ФОТО: РИА Новости
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