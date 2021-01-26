Умерла актриса «Маски шоу» Ирина Токарчук
26 января 202110:27
Актриса театра и кино Ирина Токарчук умерла в понедельник в возрасте 61 года, передает РИА Новости.
Накануне у нее были боли в сердце, рассказал собеседник агентства.
Токарчук известна российским зрителям по телевизионным проектам «Джентльмен-Шоу» и «Маски-Шоу».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru