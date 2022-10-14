Актриса Татьяна Лазарева не смогла оспорить статус иноагента

Актриса Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) не смогла оспорить статус иноагента. Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение актрисы Татьяны Лазаревой в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Суд отклонил административный иск Татьяны Лазаревой к министерству юстиции РФ об оспаривании решения о включении её в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента», - сказала собеседница агентства.

Актрису, телеведущую, лауреата телевизионной премии «ТЭФИ» внесли в список иноагентов 22 июля.

Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года также в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

