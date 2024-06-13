Актриса Тарасова назвала неумным хайпом поведение коллег-иноагентов
Актриса Виктория Тарасова, известная по роли в сериале «Глухарь», считает, что антироссийские высказывания коллег-иноагентов - неумный хайп.
В интервью NEWS.ru артистка назвала Артура Смольянинова (внесен в реестр иноагентов, а также в список террористов и экстремистов) идиотом, который «бросил семью и смотался».
«Хочется у них спросить, что они курят в этот момент, когда дают такие интервью, что жрут, какие грибы? Иногда кажется, что это определенный хайп с их стороны», — сказала она.
Ранее актриса Яна Троянова (включена Минюстом в реестр иноагентов) в интервью поддержала призыв убивать русских детей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с ее высказываниями, передает «Радиоточка НСН».
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