Актриса Роза Хайруллина перестала выходить на связь за две недели до премьеры
Заслуженная артистка России, актриса Роза Хайруллина за две недели до премьеры спектакля с её участием перестала выходить на связь, сообщает «МК».
Об этом рассказал продюсер постановки «Мадам Бовари», в котором задействована 62-х летняя актриса, Леонид Роберман.
Подобный случай ранее уже происходил с Хайруллиной во время другой постановки Робермана «Двое». Тогда она перестала выходить на связь из-за того, что ей разонравился спектакль и её роль в нём.
По словам продюсера, в тот раз актрису удалось вернуть в проект увеличив её гонорар.
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