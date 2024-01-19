Актриса Роза Хайруллина перестала выходить на связь за две недели до премьеры

Об этом рассказал продюсер постановки «Мадам Бовари», в котором задействована 62-х летняя актриса, Леонид Роберман.

Подобный случай ранее уже происходил с Хайруллиной во время другой постановки Робермана «Двое». Тогда она перестала выходить на связь из-за того, что ей разонравился спектакль и её роль в нём.

По словам продюсера, в тот раз актрису удалось вернуть в проект увеличив её гонорар.

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