Актриса Рамиля Искандер признала вину по делу о наркотиках
Актриса, заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер (Хисамова) и два ее предполагаемых подельника признали вину по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Пензенской области.
По данным ведомства, три фигуранта признали вину в суде, при этом заседание решили отложить для вызова свидетелей.
«Один из свидетелей будет этапирован из исправительной колонии в другой области», — пояснили в прокуратуре.
Следующее заседание суда по делу запланировано на 11 апреля. Искандер находится под стражей, два других фигуранта — под домашним арестом.
В августе прошлого года Рамилю Искандер задержали после обыска в ее доме в поселке Марушкинское, у актрисы обнаружили около двух килограммов мефедрона. По информации Генпрокуратуры, заслуженная артистка планировала вместе с тремя знакомыми наладить работу интернет-магазина в Пензе для сбыта наркотиков и психотропных веществ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru