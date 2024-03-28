Актриса Рамиля Искандер признала вину по делу о наркотиках

По данным ведомства, три фигуранта признали вину в суде, при этом заседание решили отложить для вызова свидетелей.

«Один из свидетелей будет этапирован из исправительной колонии в другой области», — пояснили в прокуратуре.

Следующее заседание суда по делу запланировано на 11 апреля. Искандер находится под стражей, два других фигуранта — под домашним арестом.

В августе прошлого года Рамилю Искандер задержали после обыска в ее доме в поселке Марушкинское, у актрисы обнаружили около двух килограммов мефедрона. По информации Генпрокуратуры, заслуженная артистка планировала вместе с тремя знакомыми наладить работу интернет-магазина в Пензе для сбыта наркотиков и психотропных веществ.

