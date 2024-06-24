Актриса Пересильд создала музыкальную группу «Мандрагора»
Актриса театра и кино Юлия Пересильд рассказала о создании нового музыкального проекта «Мандрагора». Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
Пересильд опубликовала фото с коллективом группы и анонсировала первый концерт.
«Музыка нас связала. И тайн больше нет – начинаем потихоньку выходить из сумрака. 5 июля – концерт в Новой Голландии в Санкт-Петербурге!», - заявила она.
В составе группы басист Семен Лепешкин, ударник Станислав Опойченков, клавишник Александр Тевелев и гитарист Владимир «Корней» Корниенко, который также выступает художественным руководителем проекта. Сама Пересильд будет вокалисткой группы.
Группа «Мандрагора» будет исполнять музыку в жанре поп-рок.
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