Актриса Орнелла Мути и ее дочь присоединились к протестам фермеров
Итальянская актриса Орнелла Мути приняла участие в акции протеста фермеров на севере страны, сообщило агентство ANSA.
Вместе с актрисой на акции протеста присутствовала ее дочь Найке Ривелли. Как отмечают журналисты, обе женщины причисляют себя к аграриям.
Мути рассказала, что уже участвовала в протестах фермеров на юге Италии.
«Крайне важно бороться всем вместе. Нет ничего важнее, чем союз», - заявила актриса.
Ранее стало известно, что Мути заинтересована в получении российского гражданства. Актриса давно занимается изучением русского языка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru