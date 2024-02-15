Актриса Орнелла Мути и ее дочь присоединились к протестам фермеров

Вместе с актрисой на акции протеста присутствовала ее дочь Найке Ривелли. Как отмечают журналисты, обе женщины причисляют себя к аграриям.

Мути рассказала, что уже участвовала в протестах фермеров на юге Италии.

«Крайне важно бороться всем вместе. Нет ничего важнее, чем союз», - заявила актриса.

Ранее стало известно, что Мути заинтересована в получении российского гражданства. Актриса давно занимается изучением русского языка, передает «Радиоточка НСН».

