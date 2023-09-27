Актриса Арнтгольц объяснила усталостью уход из телепрограммы «Жди меня»

Как отметила Арнтгольц, она очень любит программу «Жди меня».

«Но она требует огромной эмпатии, включения... Без этого быть ведущей такой программы нечестно! Я устала. Просто устала», — поделилась актриса.

Арнтгольц поблагодарила команду проекта за годы совместной работы. Кроме того, артистка опровергла предположения о том, что ушла из программы из-за конфликта или беременности.

Ранее соведущий Арнтгольц, народный артист России Александр Лазарев рассказал об уходе актрисы из программы «Жди меня». По его словам, Арнтгольц захотела посвящать больше времени театру и кино. Новой ведущей проекта стала актриса Алена Бабенко.

