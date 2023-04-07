Актриса Наталья Белохвостикова выписана из больницы
Актриса Наталья Белохвостикова отпущена врачами из больницы. По данным СМИ, Народная артистка РСФСР была госпитализирована в российской столице в конце марта.
По информации «Известий», у неё было диагностировано прогрессирующее заболевание суставов пальцев обеих ног. Это мешало 71-летней актрисе ходить. При этом сама Наталья Николаевна некоторое время назад опровергала свою госпитализацию.
Источники настаивают, что проведенное лечение не дало результата, именно поэтому, медики настояли на госпитализации. В ноябре 2021 года скончался супруг Белохвостиковой, режиссёр, Народный артист СССР Владимир Наумов.
Ранее, подвергшаяся давлению из-за критики властей, «отменённая» в театре «Современник», Лия Ахеджакова призналась, что ей предлагали уехать в США. Однако, как заявила Народная артистка РФ Telegram-каналу «Радиоточка НСН», она не готова к эмиграции, поскольку «нет сил».
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