Актриса Мария Аронова опровергла сообщения о госпитализации

В беседе с ТАСС актриса заявила, что находится в отпуске с семьей. По словам Ароновой, она здорова и пребывает в хорошем состоянии.

Актриса назвала распространяемую в СМИ информацию о болезни «безобразной». Аронова намерена обратиться с иском в суд.

О госпитализации актрисы ранее сообщил Telegram-канал Mash. Издание утверждало, что Аронову доставили в Боткинскую больницу, передает «Радиоточка НСН».

