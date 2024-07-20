Актриса Мария Аронова опровергла сообщения о госпитализации
20 июля 202414:30
Народная артистка России Мария Аронова опровергла сообщения о том, что ее госпитализировали.
В беседе с ТАСС актриса заявила, что находится в отпуске с семьей. По словам Ароновой, она здорова и пребывает в хорошем состоянии.
Актриса назвала распространяемую в СМИ информацию о болезни «безобразной». Аронова намерена обратиться с иском в суд.
О госпитализации актрисы ранее сообщил Telegram-канал Mash. Издание утверждало, что Аронову доставили в Боткинскую больницу, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru