Актриса Марина Федункив стала мамой в 53

При этом, как отмечается, родила актриса ещё месяц назад, но это событие держалось в тайне. Об этом не объявляли в соцсетях ни сама Федункив, ни её муж итальянец Стефано Маджи. О ребенке до сих пор пока ничего неизвестно.

Источник издания из проекта «Первые на деревне», ведущей которого продолжает быть Федункив, заявил, что чувствует актриса себя вроде бы хорошо, разве что устает быстрее, чем хотела бы. По его словам, за Мариной на проекте ходит огромная свита помощников, которые выполняют все ее пожелания.

Ранее стало известно, что новорожденную дочь актрисы Лизы Арзамасовой и тренера Ильи Авербуха назвали Лией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



