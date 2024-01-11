Актриса Марго Робби задумалась о перерыве в карьере
Австралийская актриса Марго Робби допустила, что сделает перерыв в карьере. Об этом пишет издание Deadline.
По словам Робби, последнее время ее стало слишком много на экране. Актриса пошутила, что многим зрителям она уже надоела.
«Наверное, мне стоит исчезнуть с экранов на некоторое время», - сказала звезда фильма «Барби».
Также Робби призналась, что ей нравиться сниматься в фильмах, которые она не продюсирует.
В интервью изданию People партнер Марго Робби по съемочной площадке «Барби» Райан Гослинг рассказал, что актриса часто штрафовала коллег, передает «Радиоточка НСН».
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