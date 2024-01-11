Актриса Марго Робби задумалась о перерыве в карьере

По словам Робби, последнее время ее стало слишком много на экране. Актриса пошутила, что многим зрителям она уже надоела.

«Наверное, мне стоит исчезнуть с экранов на некоторое время», - сказала звезда фильма «Барби».

Также Робби призналась, что ей нравиться сниматься в фильмах, которые она не продюсирует.

В интервью изданию People партнер Марго Робби по съемочной площадке «Барби» Райан Гослинг рассказал, что актриса часто штрафовала коллег, передает «Радиоточка НСН».

