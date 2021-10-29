Актриса Людмила Пашкова найдена мертвой в Москве
29 октября 202118:23
Актриса Людмила Пашкова была найдена метровой в своей квартире в Москве, сообщает МК.
Она умерла в возрасте 79 лет. По данным СМИ, актриса недавно перенесла операцию, но после нее продолжала чувствовать недомогания. Мертвой артистку, вернувшись домой, обнаружил ее сын.
Людмила Пашкова - народная артистка РСФСР, советская актриса. Запомнилась зрителям ролями в фильмах «Макар Дубрава», «Дети солнца», «Западня» и другие.
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29 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru