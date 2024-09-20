Актриса Лера Абова появится в сериале «One Piece. Большой куш» от Netflix
Российская модель и актриса Лера Абова присоединится к актерскому составу сериала «One Piece. Большой куш» от стриминг-сервиса Netflix во втором сезоне проекта, сообщает студия.
Информация о том, какую именно роль получила актриса в шоу, не уточняется. Однако фанаты предположили, что она сыграет персонажа по имени Мисс Воскресенье.
Ранее актриса появилась в проекте «Анна» режиссера Люка Бессона.
Стриминговая платформа Netflix также заказала анимационный сериал по мотивам романа Стефани Майер «Сумерки». Новый проект станет экранизацией книги «Солнце полуночи» 2020 года, которая является пересказом первой части «Сумерек», но от лица Эдварда Каллена, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Татьяна Васильева ушла из Ленкома
- В Петербурге задержали африканца, забросавшего скорую мусором за отказ в прививке
- Саудовская Аравия хочет привлекать к 2030 году 2 млн туристов из России ежегодно
- Совбез ООН проведет заседание по взрывам на «Северных потоках» 26 сентября
- СМИ: Секретная служба США проверит Маска из-за шутки о покушении на Харрис и Байдена
- СМИ: В Москве умер сын певицы Ирины Понаровской
- В Латвии запретили использовать русский язык в банкоматах
- Джоан Роулинг приступила к написанию нового романа
- Актриса Лера Абова появится в сериале «One Piece. Большой куш» от Netflix
- СК РФ: К гибели американца Бентли в Донецке причастны четверо российских военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru