Актриса Лера Абова появится в сериале «One Piece. Большой куш» от Netflix

Российская модель и актриса Лера Абова присоединится к актерскому составу сериала «One Piece. Большой куш» от стриминг-сервиса Netflix во втором сезоне проекта, сообщает студия.

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Информация о том, какую именно роль получила актриса в шоу, не уточняется. Однако фанаты предположили, что она сыграет персонажа по имени Мисс Воскресенье.

Ранее актриса появилась в проекте «Анна» режиссера Люка Бессона.

Стриминговая платформа Netflix также заказала анимационный сериал по мотивам романа Стефани Майер «Сумерки». Новый проект станет экранизацией книги «Солнце полуночи» 2020 года, которая является пересказом первой части «Сумерек», но от лица Эдварда Каллена, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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