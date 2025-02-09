Актриса Ленкома Виктория Соловьева стала мамой во второй раз

Актриса Виктория Соловьева сообщила, что стала мамой во второй раз. Об этом она написала в личном блоге.

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Актриса также разместила фото вместе с малышом и выразила благодарность медикам, помогавших ей при родах. Виктория убеждена, что именно профессионализм врачей позволил ей избежать кесарева сечения. Она отметила, что роды, в результате которых родился малыш весом 4200 гр длились 17 часов. Также Соловьева рассказала, что ни она, ни малыш не получили никаких травм. Теперь актриса постепенно возвращается в свою форму.

На молодую маму сразу обрушился шквал поздравлений. Не осталось в стороне и руководство театра Ленком, в котором Виктория играет с 2013 года. Она играет в таких знаменитх спектаклях как "Юнона и авось", "Шут Балакирев", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Поминальная молитва" и друних.

Новорожденный Роман — второй ребенок Виктории и ее мужа Ивана. У пары есть старший сын Никита, который родился в феврале 2023 года. У Ивана также есть две дочери от предыдущего брака.

Ранее новый худрук театра Владимир Панков пообещал , что в Ленкоме будут сохранены культовые спектакли Марка Захарова, особенно "Юнона и Авось" и "Поминальная молитва", сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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