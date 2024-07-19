Актриса Куликова: Нет ни одного человека, кто бы сказал плохо о Ширвиндте
Нет ни одного человека среди артистов, который бы сказал что-то плохое о народном артисте РСФСР Александре Ширвиндте, заявила актриса Мария Куликова. Ее слова приводит aif.ru.
Она отметила, что Ширвиндта все любили, и назвала его «тяжелейшей глыбой». При этом Куликова рассказала, что он сам сравнивал себя с «пряником с кнутом», но часто жаловался, что его «не слушаются».
Актриса подчеркнула, что никто из работающих с ним не верил, что он может быть злым, коварным или каким-то интриганом. По ее словам, Ширвиндта считали умнейшим и добрейшим человеком.
Бывший художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт умер 15 марта 2024 года. Ранее стало известно, что Театр сатиры учредит стипендию в его честь, которую будут вручать учащимся Театрального института имени Б. В. Щукина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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