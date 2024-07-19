Актриса Куликова: Нет ни одного человека, кто бы сказал плохо о Ширвиндте

Нет ни одного человека среди артистов, который бы сказал что-то плохое о народном артисте РСФСР Александре Ширвиндте, заявила актриса Мария Куликова. Ее слова приводит aif.ru.

Она отметила, что Ширвиндта все любили, и назвала его «тяжелейшей глыбой». При этом Куликова рассказала, что он сам сравнивал себя с «пряником с кнутом», но часто жаловался, что его «не слушаются».