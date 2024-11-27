Актриса Кристина Асмус показала возлюбленного
Российская актриса Кристина Асмус, хорошо известная по сериалу «Интерны», а также тому, что была супругой комика Гарика Харламова, показала своего нового возлюбленного, сообщает Lenta.ru.
О возникновении нового романа она рассказала в соцсетях 25 ноября.
Пара, держась за руки, посетила премьеру сериала «Первый номер». Спутником Асмус оказался продюсер сериала «Беспринципные» Илья Бурец. При этом на пальце актрисы было замечено кольцо, очень похожее на обручальное.
Ранее Кристина Асмус высмеяла участников «голой» вечеринки за неискренность, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Актриса Кристина Асмус показала возлюбленного
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru