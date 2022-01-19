Актриса из «Петербургских тайн» умерла в 49 лет

Актриса Екатерина Сибирякова, известная зрителям по ролям в сериалах «Петербургские тайны» и «Две судьбы», скончалась в возрасте 49 лет.

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Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина, где актриса служила почти 30 лет. О причинах смерти ничего не сообщается. Известно, что это произошло скоропостижно.

Екатерина Сибирякова родилась 1 октября 1972 года в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, где сыграла множество ярких и запоминающихся ролей.

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