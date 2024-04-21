Актриса из «Гарри Поттера» Саманта Дэвис умерла в 53 года

О смерти актрисы сообщил ее муж Уровик Дэвис. По его словам, супруга ушла из жизни еще 24 марта, однако информация появилась только на этой неделе.

Причина смерти актрисы не называется. На сайте кинокомпании говорится, что в последние годы Дэвис испытывала проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

В конце марта стало известно о смерти в возрасте 82 лет португальского актера театра и телевидения Антониу Эворы. Он сыграл в 49 эпизодах сериала «Санта-Барбара», передает «Радиоточка НСН».

